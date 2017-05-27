Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

British Airways временно отменила все полеты из Хитроу и Гэтвика из-за компьютерного сбоя

Происшествия
27 мая, 15:24 дата обновления: 27 мая, 15:37 UTC+3

Крупный сбой в системах электронных технологий привел к серьезным нарушениям в воздушных операциях по всему миру

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Авиакомпания British Airways из-за глобального компьютерного сбоя отменила все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

"Произошел крупный сбой в системах электронных технологий, и это привело к очень серьезным нарушениям в наших воздушных операциях по всему миру", - сообщила официальный представитель крупнейшего британского авиаперевозчика.

При этом в авиакомпании исключили возможность кибератаки на ее компьютерную систему. "Мы не обнаружили свидетельств, что это кибератака", - подчеркнули в British Airways.

В создавшейся ситуации авиакомпания не рекомендовала пассажирам выезжать в Хитроу и Гэтвик до указанного времени возобновления полетов. "Терминалы в Хитроу и Гэтвике крайне переполнены, и мы отменили все полеты из этих аэропортов до 6 часов вечера по британскому времени. Поэтому, пожалуйста, не приезжайте в эти аэропорты", - сказано в заявлении авиакомпании, которая попросила своих клиентов отслеживать информацию о полетах на сайте авиакомпании, а также на ее страничке в Twitter.

Кроме того, British Airways принесла глубокие извинения пассажирам за неудобства и пообещала как можно скорее разрешить возникшую проблему.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Sky: истребители британских ВВС подняты в воздух по тревоге с базы в Шотландии
3
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
4
Лето в Москве начнется с теплой погоды
5
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
Темы дня
Загрузка...
Реклама