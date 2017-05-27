British Airways временно отменила все полеты из Хитроу и Гэтвика из-за компьютерного сбоя

ЛОНДОН, 27 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Авиакомпания British Airways из-за глобального компьютерного сбоя отменила все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

"Произошел крупный сбой в системах электронных технологий, и это привело к очень серьезным нарушениям в наших воздушных операциях по всему миру", - сообщила официальный представитель крупнейшего британского авиаперевозчика.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible. — British Airways (@British_Airways) 27 May 2017

При этом в авиакомпании исключили возможность кибератаки на ее компьютерную систему. "Мы не обнаружили свидетельств, что это кибератака", - подчеркнули в British Airways.

В создавшейся ситуации авиакомпания не рекомендовала пассажирам выезжать в Хитроу и Гэтвик до указанного времени возобновления полетов. "Терминалы в Хитроу и Гэтвике крайне переполнены, и мы отменили все полеты из этих аэропортов до 6 часов вечера по британскому времени. Поэтому, пожалуйста, не приезжайте в эти аэропорты", - сказано в заявлении авиакомпании, которая попросила своих клиентов отслеживать информацию о полетах на сайте авиакомпании, а также на ее страничке в Twitter.

Кроме того, British Airways принесла глубокие извинения пассажирам за неудобства и пообещала как можно скорее разрешить возникшую проблему.