Росгвардия пресекла массовую драку со стрельбой на северо-западе Москвы

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в стрельбе и участии в массовой драке на северо-западе столицы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка Росгвардии, около 04:30 в Росгвардию поступила информация о том, что на улице Кулакова слышны крики. В течение трех минут экипаж группы задержания остановил автомобиль Ford Focus, в котором находились трое неизвестных.
"В ходе разбирательства было установлено, что данные граждане в результате внезапно возникшей ссоры на фоне личных неприязненных отношений избили троих молодых людей, произвели в их сторону несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в одну из больниц", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что трое подозреваемых, уроженцы Оренбургской области, доставлены для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции. "По данному факту ведется разбирательство, и выясняются все обстоятельства произошедшего", - заключили в пресс-службе.