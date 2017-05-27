В Австрии 17 человек заблокированы в горном ущелье после схода оползня в Альпах

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ВЕНА, 27 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Крупный обвал горных камней произошел в известном австрийском ущелье Лихтенштайнкламм южнее городка Санкт-Иоганн-им-Понгау (федеральная земля Зальцбург). Грунт обвалился на один из мостов в ущелье, и там оказались заблокированы 17 человек, среди них есть шестеро пострадавших. Об этом сообщили в горноспасательной службе региона.
Ущелье Лихтенштайнкламм имеет длинную каменную тропу, оборудовано множеством мостиков, ступеней, тоннелей и является излюбленным местом прогулок туристов. Оно также привлекает тысячи гостей своими водопадами и горной рекой.
В настоящее время на место стягиваются усиленные отряды спасателей, бригады скорой помощи, разворачивается операция по спасению людей из заваленного отрезка. Всех остальных туристов эвакуируют из прогулочной зоны ущелья.