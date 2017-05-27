В Ростовской области в результате столкновения Hummer с "КамАЗом" погибли два человека

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Около 15:00 мск на 841-м километре трассы М-4 столкнулись Hummer и грузовой автомобиль "КамАЗ". В результате столкновения Hummer загорелся. Погибли два человека, трое доставлены в медучреждение с различными травмами", - сказали в пресс-службе.
По предварительной информации, среди пострадавших - двое несовершеннолетних.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.