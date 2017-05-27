В Ростовской области в результате столкновения Hummer с "КамАЗом" погибли два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Около 15:00 мск на 841-м километре трассы М-4 столкнулись Hummer и грузовой автомобиль "КамАЗ". В результате столкновения Hummer загорелся. Погибли два человека, трое доставлены в медучреждение с различными травмами", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, среди пострадавших - двое несовершеннолетних.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.