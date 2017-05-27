СМИ: во Франции вандалы осквернили могилу Шарля де Голля

ПАРИЖ, 27 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Вандалы осквернили могилу основателя и первого президента Пятой республики (1959-1969 гг.) Шарля де Голля во Франции. Об этом сообщает в субботу портал государственной радиостанции Franceinfo.

Могила де Голля находится в коммуне Коломбе-лё-дёз-Эглиз в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции. Здесь на местном кладбище похоронены также его супруга и дочь.

По информации радиостанции, в субботу около 17:00 по парижскому времени (18:00 мск) двое неизвестных вошли на территорию кладбища, после чего один из них сбросил установленный на могиле де Голля крест, который в результате удара о землю раскололся. На место инцидента прибыли сотрудники жандармерии. По данному факту начато расследование.