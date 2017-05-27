Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбой в системе British Airways вызван проблемами с электроснабжением

Происшествия
27 мая, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Глава авиакомпании Алекс Круз заявил, что нет доказательств того, что причиной сбоя стала кибератака

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава авиакомпании British Airways Алекс Круз заявил, что глобальный сбой в работе компьютерной системы произошел из-за проблем с электроснабжением. Об этом он рассказал в видеообращении, размещенном на официальной странице авиакомпании в Twitter.

"Мы считаем, что главной причиной инцидента стала проблема электроснабжения, и у нас нет доказательств того, что это была кибератака", - заявил Круз. Генеральный директор отметил, что руководство компании работает над тем, чтобы устранить проблему как можно скорее, и подчеркнул, что тем пассажирам, которые захотят сдать свои билеты, будут полностью возмещены расходы.

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам, и понимаем, как это это расстроило их", - добавил Круз. Он поблагодарил пассажиров за терпение и попросил всех, кто должен был вылететь сегодня рейсами авиакомпании из Хитроу и Гэтвика, не приезжать в аэропорт.

Ранее сообщалось, что авиакомпания British Airways из-за глобального компьютерного сбоя отменила все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
2
Лето в Москве начнется с теплой погоды
3
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
4
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
5
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
СМИ: G7 готова ужесточить санкции в отношении РФ при невыполнении минских соглашений
Темы дня
Загрузка...
Реклама