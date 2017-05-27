Сбой в системе British Airways вызван проблемами с электроснабжением

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава авиакомпании British Airways Алекс Круз заявил, что глобальный сбой в работе компьютерной системы произошел из-за проблем с электроснабжением. Об этом он рассказал в видеообращении, размещенном на официальной странице авиакомпании в Twitter.

"Мы считаем, что главной причиной инцидента стала проблема электроснабжения, и у нас нет доказательств того, что это была кибератака", - заявил Круз. Генеральный директор отметил, что руководство компании работает над тем, чтобы устранить проблему как можно скорее, и подчеркнул, что тем пассажирам, которые захотят сдать свои билеты, будут полностью возмещены расходы.

"Мы приносим извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам, и понимаем, как это это расстроило их", - добавил Круз. Он поблагодарил пассажиров за терпение и попросил всех, кто должен был вылететь сегодня рейсами авиакомпании из Хитроу и Гэтвика, не приезжать в аэропорт.

Ранее сообщалось, что авиакомпания British Airways из-за глобального компьютерного сбоя отменила все полеты из крупнейшего аэропорта Великобритании и Европы Хитроу и второго по обороту пассажиров лондонского аэропорта Гэтвик.

pic.twitter.com/E7B5im0C09 — British Airways (@British_Airways) 27 мая 2017 г.