Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белграде прогремел сильный взрыв

Происшествия
28 мая, 1:11 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Инцидент произошел на территории автотехцентра в западной части столицы Сербии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 28 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мощный взрыв прогремел в западной части сербской столицы - Новом Белграде. Об этом сообщил портал B92.

Взрыв был настолько сильным, что его услышали в разных частях города, а в районах, примыкающих к месту происшествия, тряслись стекла, утверждают жители столицы. Портал сообщает, что взрыв произошел на территории автотехцентра. На место происшествия прибыли пожарные, полиция, кареты скорой помощи. Идет расследование инцидента.

Как сообщили в МВД страны, в результате взрыва пострадавших нет.

Газета Кurir утверждает, что на территории автоцентра взорвался склад автомобильных масел, в районе инцидента наблюдается густой дым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
2
Разобщенное единство: на Сицилии завершился саммит Группы семи
3
В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая
4
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
5
Лето в Москве начнется с теплой погоды
6
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
7
В Белграде прогремел сильный взрыв
Темы дня
Загрузка...
Реклама