В Белграде прогремел сильный взрыв

Британец Гроувз посвятил победу над Чудиновым прошлому сопернику, впавшему в комуСпорт 28 мая, 1:15
Легкоатлетка Ласицкене верила, что может установить личный рекорд в первом старте сезонаСпорт 28 мая, 0:57
СМИ: США хотят направить третий авианосец в западную часть Тихого океанаМеждународная панорама 28 мая, 0:56
Самолет Элвиса Пресли продан на аукционе в США за $430 тысячОбщество 28 мая, 0:55
Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в МанчестереМеждународная панорама 28 мая, 0:42
Борзаковский: победа Ласицкене в Юджине очень важна для российской легкой атлетикиСпорт 28 мая, 0:36
"Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболуСпорт 28 мая, 0:28
Открытый чемпионат Франции по теннису стартует без Уильямс, Шараповой и ФедерераСпорт 28 мая, 0:20
ПСЖ обыграл "Анже" и стал обладателем Кубка Франции по футболуСпорт 28 мая, 0:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 28 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Мощный взрыв прогремел в западной части сербской столицы - Новом Белграде. Об этом сообщил портал B92.
Взрыв был настолько сильным, что его услышали в разных частях города, а в районах, примыкающих к месту происшествия, тряслись стекла, утверждают жители столицы. Портал сообщает, что взрыв произошел на территории автотехцентра. На место происшествия прибыли пожарные, полиция, кареты скорой помощи. Идет расследование инцидента.
Как сообщили в МВД страны, в результате взрыва пострадавших нет.
Газета Кurir утверждает, что на территории автоцентра взорвался склад автомобильных масел, в районе инцидента наблюдается густой дым.