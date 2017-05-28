Из терминала аэропорта в Нью-Джерси эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

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НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Частичная эвакуация одного из терминалов международного аэропорта Ньюарк-Либерти (штат Нью-Джерси) была произведена в субботу после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщили представители Портового управления штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, отвечающего и за воздушные гавани.
По их данным, бесхозный предмет был найдет полицейскими в первом терминале аэропорта. Зона вылета была частично эвакуирована.
Как отметило агентство Associated Press, на место происшествия прибыла команда саперов. После изучения подозрительного объекта выяснилось, что угрозы он не представляет. По данным New York Daily News, речь идет об оставленной кем-то скороварке.
Ожидается, что вскоре все эвакуированные люди смогут вернуться в аэропорт. Представители воздушной гавани объявили, что из-за инцидента возможны задержки в отправлении авиарейсов.