Власти Франции сделают все необходимое для ответа на осквернение могилы Шарля де Голля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Франции предпримут все необходимые меры для ответа на акт вандализма в отношении могилы основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля (1890-1970). Коммюнике администрации президента Франции было опубликовано на сайте Елисейского дворца.

"Президент Эмманюэль Макрон с волнением встретил известие об акте вандализма в отношении могилы генерала де Голля в Коломбе-ле-дёз-Эглиз", - говорится в сообщении. Местные власти заверили президента, что надгробие генерала де Голля, память которого "дорога всем французам", будет восстановлено в ближайшее время. "Все необходимые меры по ответу на этот акт будут приняты без промедления", - подчеркивается в тексте.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп в своем Twitter в свою очередь назвал произошедшее "актом против Франции".

Tristesse et consternation. Un acte de vandalisme commis sur la tombe du général De Gaulle, c'est un acte contre la France. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 27 мая 2017 г.

По информации радиостанции Franceinfo, 27 мая двое неизвестных вошли на территорию кладбища, где покоится де Голль, а также его супруга и дочь (коммуна Коломбе-ле-дёз-Эглиз, департамент Верхняя Марна на северо- востоке Франции). Один из злоумышленников сбросил установленный на могиле де Голля крест, который в результате удара о землю раскололся.