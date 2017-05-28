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Власти Франции сделают все необходимое для ответа на осквернение могилы Шарля де Голля

Происшествия
28 мая, 2:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Местные власти заверили Эмманюэля Макрона, что надгробие будет восстановлено в ближайшее время

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Франции предпримут все необходимые меры для ответа на акт вандализма в отношении могилы основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля (1890-1970). Коммюнике администрации президента Франции было опубликовано на сайте Елисейского дворца.

"Президент Эмманюэль Макрон с волнением встретил известие об акте вандализма в отношении могилы генерала де Голля в Коломбе-ле-дёз-Эглиз", - говорится в сообщении. Местные власти заверили президента, что надгробие генерала де Голля, память которого "дорога всем французам", будет восстановлено в ближайшее время. "Все необходимые меры по ответу на этот акт будут приняты без промедления", - подчеркивается в тексте.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп в своем Twitter в свою очередь назвал произошедшее "актом против Франции".

По информации радиостанции Franceinfo, 27 мая двое неизвестных вошли на территорию кладбища, где покоится де Голль, а также его супруга и дочь (коммуна Коломбе-ле-дёз-Эглиз, департамент Верхняя Марна на северо- востоке Франции). Один из злоумышленников сбросил установленный на могиле де Голля крест, который в результате удара о землю раскололся.

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