Количество лесных пожаров в Красноярском крае сократилось почти втрое

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Количество лесных пожаров на территории Красноярского края за сутки сократилось с 26 до девяти, их площадь уменьшилась в 6,8 раза - до 2,1 тыс. гектаров. Об этом сегодня сообщает краевой Лесопожарный центр.

"На территории края действует лесных пожаров - девять, на общей площади 2 тыс. 104 га", - говорится в сообщении. В том числе семь пожаров действует в труднодоступной зоне. В субботу в регионе было зафиксировано 26 пожаров на площади 14,4 тыс. гектаров.

В соседней Иркутской области, где также складывается сложная лесопожарная обстановка, за сутки ликвидировали семь возгораний общей площадью 191,3 га. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на утро 28 мая в локализованном состоянии оставались шесть возгораний площадью 8,6 тыс. гектаров (в субботу было девять пожаров площадью более 2,4 тыс. гектаров - прим. ТАСС). Кроме того, в области продолжают действовать зарегистрированные накануне четыре пожара площадью около 100 гектаров, а также два ранее обнаруженных площадью 4 тыс. гектаров.

В эти выходные во всех регионах Сибири ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, работники лесной охраны и лесопожарных служб регионов усиливают наземное патрулирование, дежурство на пожарно-наблюдательных вышках.

На этой неделе в Красноярском крае и Иркутской области произошли пожары в 10 населенных пунктах. Огонь уничтожил 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, шесть объектов экономики и 15 нежилых строений. В Красноярском крае из-за этих пожаров погибли три человека.