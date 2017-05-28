Сильный дождь подтопил 13 дворов и шесть частных домов в Краснодаре

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. 13 дворов и шесть частных домов оказались в зоне подтопления в результате сильных дождей в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По улице Сормовская на низменном участке произошло подтопление 13 придомовых территорий и шести частных домовладений. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали", - говорится в сообщении.