Сильный дождь подтопил 13 дворов и шесть частных домов в Краснодаре

СМИ: Burger King предложил бельгийцам выбрать короляОбщество 28 мая, 7:13
Глава Пентагона: подход Трампа к НАТО не отличается от политики Обамы или БушаМеждународная панорама 28 мая, 6:18
Местами небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 28 мая, 6:04
DM: ФБР предупреждало MI5 о том, что исполнитель теракта в Манчестере готовит атакуМеждународная панорама 28 мая, 5:04
WP: Овечкин в составе "Вашингтона" сыграет на стадионе Военно-морской академии СШАСпорт 28 мая, 4:19
Глава Пентагона: Трамп открыт для мнений насчет Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 28 мая, 4:09
В КНДР прошла испытание новая система противовоздушной обороныМеждународная панорама 28 мая, 4:07
WP: в Белом доме хотят создать штаб для противодействия критикам ТрампаМеждународная панорама 28 мая, 1:48
Британец Брук не сумел защитить титул чемпиона мира IBF, проиграв американцу СпенсуСпорт 28 мая, 1:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. 13 дворов и шесть частных домов оказались в зоне подтопления в результате сильных дождей в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"По улице Сормовская на низменном участке произошло подтопление 13 придомовых территорий и шести частных домовладений. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали", - говорится в сообщении.