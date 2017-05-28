На Амуре человек пропал без вести

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ХАБАРОВСК, 28 мая. /ТАСС/. Человек пропал без вести на Амуре после того, как вышел на воду на лодке, предположительно, понаблюдать за фейерверком, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
"Три человека в субботу вечером на лодке вышли на воду в районе моста через реку Амур, по неизвестным причинам люди оказались за бортом. Двоих подобрали проходившие мимо лодки. Поиски еще одного человека, владельца лодки, пока результатов не дали", - сказали в пресс-службе.
Представитель управления уточнила, что поиск пропавшего ведет катер государственной инспекции по маломерным судам и родственники.
По данным МЧС, люди в лодке были без спасательных жилетов, что является нарушением требований безопасности. В субботу в Хабаровске с барж на Амуре запускали фейерверк в честь 159-й годовщины со дня основания города. Владельцы лодок предпочитают наблюдать за ним с реки.