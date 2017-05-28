Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Две несовершеннолетние девочки погибли в результате ДТП в Свердловской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"27 мая в 20:35 мск на автодороге Станция Глубокое - поселок Бобровский, что недалеко от города Заречного, водитель автомобиля Honda допустил наезд на двух пешеходов, которые двигались по обочине в попутном направлении. В результате ДТП девочки 2002 и 2003 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель, сбивший детей, с места ДТП скрылся, но был задержан сотрудниками ГИБДД на территории города Березовского, у него имелись признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.