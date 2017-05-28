На теплоходе "Порт-Артур" московские полицейские задержали четырех наркосбытчиков

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех подозреваемых в наркоторговле во время рейда на теплоходе, пришвартованном у причала "Большой Устьинский мост" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте доставлены четыре пассажира, у трех из них обнаружены наркотические и психотропные (как показало проведенное исследование) вещества: МДМА, амфетамин, марихуана, а также мефедрон", - сказал собеседник агентства, отметив, что на полу теплохода также были обнаружены и изъяты свертки из полимерного материала с таблетками и порошкообразным веществом.
Полицейскими в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
В свою очередь информированный источник сообщил ТАСС, что речь идет о теплоходе "Порт-Артур".