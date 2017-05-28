Вода ушла из подтопленных домов и дворов в Краснодаре

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КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Восстановительные работы на месте подтопления после сильного дождя в Краснодаре завершены, вода из подтопленных домов ушла. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Восстановительные работы завершены, подтопления в Краснодаре нет", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате сильного дождя в Краснодаре были подтоплены 13 дворов и шесть частных домов в низменных участках. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали.