Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вода ушла из подтопленных домов и дворов в Краснодаре

Происшествия
28 мая, 9:52 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, мая. /ТАСС

Восстановительные работы завершены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Восстановительные работы на месте подтопления после сильного дождя в Краснодаре завершены, вода из подтопленных домов ушла. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Восстановительные работы завершены, подтопления в Краснодаре нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате сильного дождя в Краснодаре были подтоплены 13 дворов и шесть частных домов в низменных участках. Социально значимые объекты в зону подтопления не попали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
2
Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Страны G7 призвали к демилитаризации спорных островов в Южно-Китайском море
5
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
Темы дня
Загрузка...
Реклама