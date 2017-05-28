Почти 30 дворов подтоплено в одной из станиц в Краснодарском крае из-за дождя

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Почти 30 дворов и частный дом подтоплены в станице Михайловской в Краснодарском крае из-за сильных дождей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 10:00 мск поступила информация, что вследствие подъема уровня реки Чамлык в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения по ул. Гоголя и 27 придомовых территорий по ул. Шевченко", - говорится в сообщении ведомства.

По данным главка, в эвакуации жителей необходимости нет.

В ликвидации последствий паводка задействованы 29 человек и 10 единиц техники.