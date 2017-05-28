Почти 30 дворов подтоплено в одной из станиц в Краснодарском крае из-за дождя

Виталий Кличко считает, что дал брату неверный совет после шестого раунда боя с ДжошуаСпорт 28 мая, 11:49
Самедов: Роналду является топ-футболистом, но Месси больше играет на командуСпорт 28 мая, 11:29
Боксер Чудинов не стал проходить медобследование после поражения от ГроувзаСпорт 28 мая, 11:11
Самедов: сборная России по футболу должна заставить болельщиков поверить в нееСпорт 28 мая, 10:51
Повышенные меры безопасности приняты на Roland GarrosСпорт 28 мая, 10:36
Президент ПСЖ: главный тренер Унаи Эмери точно останется в клубеСпорт 28 мая, 10:34
Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTAСпорт 28 мая, 10:05
Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в ИркутскеЭкономика и бизнес 28 мая, 9:56
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21Экономика и бизнес 28 мая, 9:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Почти 30 дворов и частный дом подтоплены в станице Михайловской в Краснодарском крае из-за сильных дождей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 10:00 мск поступила информация, что вследствие подъема уровня реки Чамлык в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения по ул. Гоголя и 27 придомовых территорий по ул. Шевченко", - говорится в сообщении ведомства.
По данным главка, в эвакуации жителей необходимости нет.
В ликвидации последствий паводка задействованы 29 человек и 10 единиц техники.