Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 30 дворов подтоплено в одной из станиц в Краснодарском крае из-за дождя

Происшествия
28 мая, 11:26 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, мая. /ТАСС

В ликвидации последствий паводка задействованы 29 человек и 10 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Почти 30 дворов и частный дом подтоплены в станице Михайловской в Краснодарском крае из-за сильных дождей, сообщили  в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 10:00 мск поступила информация, что вследствие подъема уровня реки Чамлык в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения по ул. Гоголя и 27 придомовых территорий по ул. Шевченко", - говорится в сообщении ведомства.

По данным главка, в эвакуации жителей необходимости нет.

В ликвидации последствий паводка задействованы 29 человек и 10 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске
2
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
3
Ким Чен Ын распорядился развернуть в КНДР новую систему ПВО корейского образца
4
Макрон заявил, что с уважением относится к России
5
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
6
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
7
Страны G7 призвали к демилитаризации спорных островов в Южно-Китайском море
Темы дня
Загрузка...
Реклама