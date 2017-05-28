Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами

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КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Самолет, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан, в воскресенье утром экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за перепалки между двумя пассажирами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.
"Сегодня около 05:30 часов утра в аэропорту Краснодара экстренно сел борт, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан. С рейса были сняты два человека, которые вели себя неподобающим образом. Один из них, как позже выяснилось, находился в нетрезвом состоянии", - сказали в ведомстве.
Сейчас мужчины находятся в отделении полиции, по факту случившегося проводится проверка.
Уточняется, что самолет около половины восьмого утра продолжил полет в пункт назначения.