Замглавы МЧС: угрозы прорыва дамбы в Ставропольском крае нет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Никакой угрозы прорыва дамбы Отказненского водохранилища в Советском районе Ставропольского края нет. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель главы МЧС Владлен Аксенов. Он возглавляет оперативную группу МЧС по ликвидации последствий паводка на Ставрополье.

"Угрозы прорыва дамбы нет. Вместе с тем проводится дополнительный комплекс превентивных мероприятий по защите населения городов, расположенных ниже по течению Кумы", - сказал он. Также в превентивных целях подготавливается дополнительный канал спуска воды из водохранилища.

Замглавы МЧС сообщил, что оперативная группа совместно со специалистами из других ведомств совершила облет Отказненского водохранилища. "Специалисты дали положительную оценку прохождению пика паводка: уровень воды не повысится, он будет снижаться", - сказал замглавы МЧС.

Он сообщил, что уже наблюдается положительная тенденция изменения уровня воды. "В одних районах уровень воды стабилизируется, в других снижается. Проводится постоянный мониторинг гидрологической обстановки. Ситуация находится под контролем", - сообщил Аксенов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, за последние сутки от воды освободились 230 домов. "В девяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 1559 домов, это на 230 меньше чем сутки ранее", - сказал собеседник агентства. В целях безопасности отселены более 2,3 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. детей.