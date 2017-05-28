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В Москве бойцы Росгвардии обезвредили мужчину, бегавшего с ножом по подъезду

Происшествия
28 мая, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичной Росгвардии обезвредили неадекватного мужчину, бегавшего с ножом по лестничной клетке в подъезде дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Наряд вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в подъезде жилого дома на Болотниковской улице неизвестный мужчина в неадекватном состоянии бегает по лестничной клетке и размахивает ножом. Молодой человек пригрозил прибывшим на место вызова сотрудникам Росгвардии, что если они приблизятся к нему, то он покончит жизнь самоубийством", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия скорую помощь и начали переговоры с 28-летним мужчиной, в ходе которых им удалось отвлечь его и выбить нож у него из рук. Росгвардейцы оказали задержанному доврачебную помощь и передали бригаде медиков, которые госпитализировали его. Как отметили в Росгвардии, мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу.

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