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Задержан хулиган, обстрелявший автомобиль на Киевском шоссе Москвы

Происшествия
28 мая, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Им оказался гражданин 1994 года рождения

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московские полицейские задержали хулигана, обстрелявшего автомобиль на Киевском шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан гражданин 1994 года рождения, который изобличен в хулиганстве", - сообщили в главке, отметив, что мужчина арестован.

Ночью 22 мая на 35-м км Киевского шоссе по направлению в область, около остановки "Соколово", неизвестный из автомобиля Mercedes Benz несколько раз выстрелил по автомобилю Porsche Macan, за рулем которого была женщина. Машина получила механические повреждения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

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