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СК возбудил уголовное дело о крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Происшествия
28 мая, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Следствие рассматривает все версии крушения

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после крушения легкомоторного самолета в Можайском районе Подмосковья. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова, отметив, что следствие рассматривает все версии крушения.

"По факту катастрофы легкомоторного самолета в Можайском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В настоящее время следствием рассматриваются три основные версии трагедии: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и отказ техники", - сообщила она.

По версии следствия, в 11:40 мск 27 мая с аэродрома Ватулино взлетел легкомоторный четырехместный самолет Як-18Т, на борту которого были пилот и два пассажира. Самолет выполнял прогулочно-ознакомительный полет по маршруту Ватулино - Бородино. Примерно в 11:50 мск, выполняя маневр, он столкнулся с землей вблизи деревни Татарино и сгорел, пилот и два пассажира погибли.

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