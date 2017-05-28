В Иркутской области после разрыва сигнальной шашки погибла девушка

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Следственные органы города Усолье-Сибирское Иркутской области проводят проверку по факту смерти девушки, скончавшейся в больнице из-за травм, полученных от разрыва сигнальной шашки, и травмирования еще пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, инцидент произошел 27 мая. "По предварительной информации, один из компании молодых людей, отдыхавшей на даче, с целью развлечения зажег военную сигнальную шашку, в результате чего погибла девушка и пострадали еще пять человек", - сказали в пресс-службе.

Девушка от полученных травм скончалась в медучреждении, человек, который поджег шашку, находится в больнице, уточнили в пресс-службе.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.