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В Иркутской области после разрыва сигнальной шашки погибла девушка

Происшествия
28 мая, 15:53 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, мая. /ТАСС

Еще пятеро ранены

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ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Следственные органы города Усолье-Сибирское Иркутской области проводят проверку по факту смерти девушки, скончавшейся в больнице из-за травм, полученных от разрыва сигнальной шашки, и травмирования еще пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, инцидент произошел 27 мая. "По предварительной информации, один из компании молодых людей, отдыхавшей на даче, с целью развлечения зажег военную сигнальную шашку, в результате чего погибла девушка и пострадали еще пять человек", - сказали в пресс-службе.

Девушка от полученных травм скончалась в медучреждении, человек, который поджег шашку, находится в больнице, уточнили в пресс-службе.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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