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Двое бойцов полка "Азов" задержаны за убийство

Происшествия
28 мая, 17:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, мая. /ТАСС

Ранее украинские СМИ сообщили, что бойцы полка "Азов" напали на студентов из Африки

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КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Правоохранители Украины задержали двух бойцов националистического полка "Азов" за умышленное убийство. Об этом сообщил военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"На прошлой неделе мы задержали двух бойцов Нацгвардии полка "Азов" за совершение насильственных действий - убийство", - сказал прокурор в эфире телеканала ZIK, не сообщив подробности происшествия и кто стал жертвами военнослужащих.

"Они не были на линии АТО (в зоне силовой операции в Донбассе - прим.ТАСС), а на третьей линии обороны. Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно", - отметил Матиос.

По его мнению, "все это происходит из-за обесценивания человеческих ценностей, а также усталости от войны и ее последствий". "Люди, которые имели к этому отношение, днем - реальные герои, а ночью у них психологические стрессы, они неадекватно оценивают ситуацию", - подчеркнул Матиос. Прокурор заявил, что "уровень насильственных преступлений с применением оружия теми, кто владеет им на законных основаниях, не уменьшается".

По данным СМИ, военнослужащие полка спецназначения МВД "Азов" могут быть причастны к убийству и избиениям жителей Мариуполя. По информации сайта 0629, в ночь с 14 на 15 мая в городе произошла серия преступлений. Один парень был убит, двое других получили телесные повреждения и оказались в медучреждениях. Полиция подтвердила факт задержания военнослужащих, но подробностей не сообщает.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Мариуполе расследуют нападение бойцов полка "Азов" на студентов из Африки.

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