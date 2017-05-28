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СМИ: на юге Турции микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

Происшествия
28 мая, 18:14 дата обновления: 28 мая, 18:53 UTC+3

Трое получили ранения, сообщает агентство Dogan

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Материал из 1 страницы
© EPA/SEDAT SUNA

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Как сообщило агентство Dogan, три человека получили ранения.

По его информации, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Раненые доставлены в больницу. В транспортном средстве находились водитель, гид и девять туристов, включая одного ребенка.

Генеральное консульство РФ в Анталье занимается выяснением ситуации, об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул Олег Рогоза.

"Наши сотрудники занимаются этим происшествием. Пока точной информации о пострадавших не поступило", - сказал он.

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