СМИ: на юге Турции микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Как сообщило агентство Dogan, три человека получили ранения.
По его информации, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Раненые доставлены в больницу. В транспортном средстве находились водитель, гид и девять туристов, включая одного ребенка.
Генеральное консульство РФ в Анталье занимается выяснением ситуации, об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул Олег Рогоза.
"Наши сотрудники занимаются этим происшествием. Пока точной информации о пострадавших не поступило", - сказал он.