СМИ: на юге Турции микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Как сообщило агентство Dogan, три человека получили ранения.

По его информации, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Раненые доставлены в больницу. В транспортном средстве находились водитель, гид и девять туристов, включая одного ребенка.

Генеральное консульство РФ в Анталье занимается выяснением ситуации, об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул Олег Рогоза.

"Наши сотрудники занимаются этим происшествием. Пока точной информации о пострадавших не поступило", - сказал он.