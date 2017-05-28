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Жизнь сорвавшейся с высоты на репетиции цирковой гимнастки вне опасности

Происшествия
28 мая, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Сейчас артистка находится в реанимации с черепно-мозговой травмой

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Цирковая гимнастка сорвалась с высоты на репетиции в Москве, ее жизнь вне опасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгосцирка.

"Сейчас артистка находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, ее состояние стабильное, все идет к нормализации. Завтра она будет переведена в общую палату", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент произошел во время репетиции в Центре цирковых искусств в Москве, девушка была доставлена в больницу.

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