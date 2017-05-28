СК начал проверку по сообщениям о нападении на фельдшера скорой помощи в Рязани

"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военныеАрмия и ОПК 29 мая, 0:05
Пилот "Формулы-1" Алонсо не смог финишировать в легендарной гонке "Инди 500"Спорт 28 мая, 22:55
Тихонов не знает, останется ли главным тренером "Енисея"Спорт 28 мая, 22:51
Тихонов: штрафной, после которого "Арсенал" забил "Енисею", был назначен несправедливоСпорт 28 мая, 22:44
Сборная России победила команду Эстонии и вышла в финальную часть ЧМ по волейболуСпорт 28 мая, 22:40
Медведев доволен итогами праймериз "Единой России"Политика 28 мая, 22:19
Малафеев: отставка главного тренера ФК "Зенит" Луческу была предсказуемаСпорт 28 мая, 21:57
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм Эстлунда "Квадрат"Культура 28 мая, 21:38
Боярский считает, что "Зениту" следовало дать Луческу еще один шансСпорт 28 мая, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РЯЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Управление СК РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку в связи с сообщениями о нападении на фельдшера бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
"По размещенной в сети интернет информации о нападении на фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей на вызов к пострадавшей во время драки в одном из рязанских кафе женщине, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи должны установить причины произошедшего и дать правовую оценку действиям нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Информация о нападении была опубликована в одной из групп социальной сети "ВКонтакте".