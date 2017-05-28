СК начал проверку по сообщениям о нападении на фельдшера скорой помощи в Рязани

РЯЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Управление СК РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку в связи с сообщениями о нападении на фельдшера бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

"По размещенной в сети интернет информации о нападении на фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей на вызов к пострадавшей во время драки в одном из рязанских кафе женщине, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи должны установить причины произошедшего и дать правовую оценку действиям нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Информация о нападении была опубликована в одной из групп социальной сети "ВКонтакте".