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СК начал проверку по сообщениям о нападении на фельдшера скорой помощи в Рязани

Происшествия
28 мая, 23:58 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 28, мая. /ТАСС

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РЯЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Управление СК РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку в связи с сообщениями о нападении на фельдшера бригады скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

"По размещенной в сети интернет информации о нападении на фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей на вызов к пострадавшей во время драки в одном из рязанских кафе женщине, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи должны установить причины произошедшего и дать правовую оценку действиям нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Информация о нападении была опубликована в одной из групп социальной сети "ВКонтакте".

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