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"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признался в получении взяток

Происшествия
29 мая, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

При этом, как сообщил газете адвокат Соловьева, бывший глава Удмуртии оспаривает вменяемую ему общую сумму взяток в 140 млн рублей

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Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в получении взяток бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признал отдельные эпизоды коррупции, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Соловьева по назначению следствия Алексея Ульянова.

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Как уточнил Ульянов, Соловьев за полтора месяца расследования сознался в некоторых эпизодах, но оспаривает вменяемую ему общую сумму взяток в 140 млн рублей. "Его позиция правильная, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания", - приводит газета слова адвоката.

Соловьев был задержан 4 апреля, в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

Соловьев обвиняется в получении взяток на общую сумму 139 млн рублей. По версии следствия, в 2014-2016 гг. он получил деньги от организаций, строящих мосты через реки Кама и Буй, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и разведку и добычу песка.

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Дело главы Удмуртии Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
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