"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признался в получении взяток

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в получении взяток бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признал отдельные эпизоды коррупции, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Соловьева по назначению следствия Алексея Ульянова.

Как уточнил Ульянов, Соловьев за полтора месяца расследования сознался в некоторых эпизодах, но оспаривает вменяемую ему общую сумму взяток в 140 млн рублей. "Его позиция правильная, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания", - приводит газета слова адвоката.

Соловьев был задержан 4 апреля, в тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

Соловьев обвиняется в получении взяток на общую сумму 139 млн рублей. По версии следствия, в 2014-2016 гг. он получил деньги от организаций, строящих мосты через реки Кама и Буй, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это он должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и разведку и добычу песка.