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В Гаване из-за аварии на трубопроводе без воды остались более 850 тыс. человек

Происшествия
29 мая, 1:03 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Ожидается, что работы по устранению аварии продлятся пять-семь дней

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ГАВАНА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Более 850 тыс. жителей Гаваны оказались лишены водоснабжения из-за серьезной аварии на центральном трубопроводе. Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE.

Два самых населенных района кубинской столицы - Старая Гавана и Центральная Гавана - оказались полностью отрезаны от водоснабжения, еще четыре района - частично.

По словам представителей местных властей, для устранения аварии необходимо заменить около 50 метров стальных труб. Как ожидается, работы продлятся пять-семь дней. Пока вода жителям пострадавших районов доставляется в автоцистернах.

Авария произошла во время проведения плановых ремонтных работ на трубопроводе и стала самой серьезной за последние 20 лет. Пропускная способность линии трубопровода, на которой случилось ЧП, составляет 3 тыс. литров воды в секунду.

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