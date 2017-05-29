В Гаване из-за аварии на трубопроводе без воды остались более 850 тыс. человек

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ГАВАНА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Более 850 тыс. жителей Гаваны оказались лишены водоснабжения из-за серьезной аварии на центральном трубопроводе. Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE.
Два самых населенных района кубинской столицы - Старая Гавана и Центральная Гавана - оказались полностью отрезаны от водоснабжения, еще четыре района - частично.
По словам представителей местных властей, для устранения аварии необходимо заменить около 50 метров стальных труб. Как ожидается, работы продлятся пять-семь дней. Пока вода жителям пострадавших районов доставляется в автоцистернах.
Авария произошла во время проведения плановых ремонтных работ на трубопроводе и стала самой серьезной за последние 20 лет. Пропускная способность линии трубопровода, на которой случилось ЧП, составляет 3 тыс. литров воды в секунду.