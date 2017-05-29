Globo: десятки вылетов из Рио-де-Жанейро задержаны из-за сильного тумана

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Более 50 авиарейсов, которые выполняются из аэропорта Сантос-Дюмон города Рио-де-Жанейро, были задержаны в воскресенье из-за сильного тумана. Об этом сообщил телеканал Globo.
Речь идет преимущественно о внутренних рейсах. Аэропорт Сантос-Дюмон, расположенный в центре города, закрыт и для приема самолетов. Прибывающие туда воздушные суда перенаправляются в другие гавани.
Сильный туман накрыл Рио-де-Жанейро в воскресенье в 10:30 утра (16:30 мск). В настоящий момент погода по-прежнему остается неблагоприятной для авиаперелетов.