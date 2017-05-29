СМИ: британцы устроили серию ДТП на испанском курорте Марбелья

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Двое граждан Великобритании устроили серию ДТП в испанском курортном городе Марбелья, пострадали как минимум семь человек. Об этом сообщило издание ABC de Sevilla.
По его данным, инцидент произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск) в воскресенье. Внедорожник марки Audi выехал на пешеходную зону на набережной, сбил троих человек и скрылся с места преступления. Через некоторое время он столкнулся с несколькими автомобилями близ отеля Coral Beach, травмы различной степени тяжести получили еще четверо человек. Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация.
По данным издания, и водитель, и пассажир автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работают отряды полиции. Отмечается, что версия террористического акта исключена.