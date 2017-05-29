Парашютист ВМС США погиб во время демонстрационного прыжка над Гудзоном

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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Член элитной парашютной группы ВМС США погиб в воскресенье при исполнении демонстрационного прыжка во время праздничного мероприятия в районе американского города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Об этом сообщили представители ВМС.
Инцидент случился неподалеку от парка Либерти, расположенного на берегу Нью-Йоркской бухты, и пришелся на Неделю флота. По невыясненным причинам парашют военнослужащего не раскрылся, и он упал в воды канала близ устья реки Гудзон. Парашютиста, имя которого не раскрывается, доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Погибший входил в состав демонстрационной парашютной группы, преимущественно состоящей из проходящих службу бойцов сил специального назначения ВМС США. Представители ВМС США и правоохранительные органы проводят расследование.
Ежегодная Неделя флота проводится в Нью-Йорке в 29-й раз. В этом году в ней участвуют пять кораблей ВМС США, два катера Береговой охраны, четыре катера Военно-морской академии, экспедиционно-океанографическое судно, а также около 3,7 тыс. американских военных моряков и морских пехотинцев. Неделя флота традиционно включает демонстрации военно-морской техники, а также мероприятия, приуроченные ко Дню поминовения. Он отмечается в последний понедельник мая как дань памяти павшим и пропавшим без вести в ходе военных кампаний, которые вели США.