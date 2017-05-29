Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: хакеры украли банковские данные посетителей сети американских закусочных Chipotle

Происшествия
29 мая, 4:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Точное число посетителей, чьи данные были украдены, неизвестно. Пострадали более 2,2 тыс. ресторанов в США и несколько - в Канаде

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Gene J. Puskar

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компьютеры популярной американской сети ресторанов быстрого питания Chipotle подверглись массированной хакерской атаке, в результате которой киберпреступникам удалось похитить данные неустановленного числа посетителей. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

Злоумышленникам удалось загрузить вредоносное программное обеспечение во внутреннюю компьютерную сеть компании. В результате такие личные данные клиентов, как номера платежных карт и банковских счетов, оказались украдены, отметили представители Chipotle.

Хакеры действовали с конца марта по начало апреля на протяжении около трех недель. Именно столько времени понадобилось сотрудникам служб безопасности компании, чтобы заметить и устранить уязвимость. Пострадали свыше 2,2 тыс. ресторанов Chipotle в США и несколько - в Канаде.

Точное число посетителей, чьи данные были украдены, неизвестно. Компания сообщила, что с помощью оказавшейся в руках злоумышленников информации они потенциально могут снимать деньги с принадлежащих пострадавшим дебетовых карт и привязанных к ним банковских счетов, создавать так называемые карты-клоны, а также совершать покупки на некоторых интернет-сайтах без ведома владельцев платежного инструмента.

Это уже не первый скандал, с которым столкнулась сеть Chipotle за последние годы. В 2015 году компания объявила, что в некоторой продукции, реализуемой в ее закусочных, обнаружены кишечная палочка, сальмонелла и норовирус. Это значительно подпортило репутацию Chipotle и негативно сказалось на посещаемости ресторанов сети.

Chipotle - сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на приготовлении мексиканской еды, в том числе буррито и тако. Компания была основана в 1993 году в Денвере (штат Колорадо). На данный момент в сеть входят свыше 3 тыс. заведений в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Название компании происходит от мексиканской приправы чипотле, изготовляемой из копченого красного перца халапеньо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Каннском фестивале победил швед Эстлунд с фильмом "Квадрат", у Звягинцева - приз жюри
2
ВС Южной Кореи: запущенная КНДР ракета относится к типу Scud
3
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признался в получении взяток
6
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
7
Восточный военный округ получил первую в 2017 году партию "Терминаторов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама