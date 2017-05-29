CNN: хакеры украли банковские данные посетителей сети американских закусочных Chipotle

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компьютеры популярной американской сети ресторанов быстрого питания Chipotle подверглись массированной хакерской атаке, в результате которой киберпреступникам удалось похитить данные неустановленного числа посетителей. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

Злоумышленникам удалось загрузить вредоносное программное обеспечение во внутреннюю компьютерную сеть компании. В результате такие личные данные клиентов, как номера платежных карт и банковских счетов, оказались украдены, отметили представители Chipotle.

Хакеры действовали с конца марта по начало апреля на протяжении около трех недель. Именно столько времени понадобилось сотрудникам служб безопасности компании, чтобы заметить и устранить уязвимость. Пострадали свыше 2,2 тыс. ресторанов Chipotle в США и несколько - в Канаде.

Точное число посетителей, чьи данные были украдены, неизвестно. Компания сообщила, что с помощью оказавшейся в руках злоумышленников информации они потенциально могут снимать деньги с принадлежащих пострадавшим дебетовых карт и привязанных к ним банковских счетов, создавать так называемые карты-клоны, а также совершать покупки на некоторых интернет-сайтах без ведома владельцев платежного инструмента.

Это уже не первый скандал, с которым столкнулась сеть Chipotle за последние годы. В 2015 году компания объявила, что в некоторой продукции, реализуемой в ее закусочных, обнаружены кишечная палочка, сальмонелла и норовирус. Это значительно подпортило репутацию Chipotle и негативно сказалось на посещаемости ресторанов сети.

Chipotle - сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на приготовлении мексиканской еды, в том числе буррито и тако. Компания была основана в 1993 году в Денвере (штат Колорадо). На данный момент в сеть входят свыше 3 тыс. заведений в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Название компании происходит от мексиканской приправы чипотле, изготовляемой из копченого красного перца халапеньо.