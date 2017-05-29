CNN: хакеры украли банковские данные посетителей сети американских закусочных Chipotle

СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в СШАМеждународная панорама 29 мая, 4:33
ВС Южной Кореи: запущенная КНДР ракета относится к типу ScudМеждународная панорама 29 мая, 4:07
Боец UFC Густафссон сделал предложение девушке после победы нокаутом над ТейшейройСпорт 29 мая, 4:05
CNN: хакеры украли банковские данные посетителей сети американских закусочных ChipotleПроисшествия 29 мая, 4:05
Трамп заявил, что его налоговая реформа реализуется с опережением графикаЭкономика и бизнес 29 мая, 3:45
Восточный военный округ получил первую в 2017 году партию "Терминаторов"Армия и ОПК 29 мая, 3:35
Митинг-концерт в Рио-де-Жанейро собрал тысячи человек, выступивших за отставку президентаМеждународная панорама 29 мая, 2:54
Квалификация Уимблдона с участием Шараповой будет впервые показана по ТВ по всей ЕвропеСпорт 29 мая, 2:32
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCryМеждународная панорама 29 мая, 2:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Компьютеры популярной американской сети ресторанов быстрого питания Chipotle подверглись массированной хакерской атаке, в результате которой киберпреступникам удалось похитить данные неустановленного числа посетителей. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.
Злоумышленникам удалось загрузить вредоносное программное обеспечение во внутреннюю компьютерную сеть компании. В результате такие личные данные клиентов, как номера платежных карт и банковских счетов, оказались украдены, отметили представители Chipotle.
Хакеры действовали с конца марта по начало апреля на протяжении около трех недель. Именно столько времени понадобилось сотрудникам служб безопасности компании, чтобы заметить и устранить уязвимость. Пострадали свыше 2,2 тыс. ресторанов Chipotle в США и несколько - в Канаде.
Точное число посетителей, чьи данные были украдены, неизвестно. Компания сообщила, что с помощью оказавшейся в руках злоумышленников информации они потенциально могут снимать деньги с принадлежащих пострадавшим дебетовых карт и привязанных к ним банковских счетов, создавать так называемые карты-клоны, а также совершать покупки на некоторых интернет-сайтах без ведома владельцев платежного инструмента.
Это уже не первый скандал, с которым столкнулась сеть Chipotle за последние годы. В 2015 году компания объявила, что в некоторой продукции, реализуемой в ее закусочных, обнаружены кишечная палочка, сальмонелла и норовирус. Это значительно подпортило репутацию Chipotle и негативно сказалось на посещаемости ресторанов сети.
Chipotle - сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на приготовлении мексиканской еды, в том числе буррито и тако. Компания была основана в 1993 году в Денвере (штат Колорадо). На данный момент в сеть входят свыше 3 тыс. заведений в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии. Название компании происходит от мексиканской приправы чипотле, изготовляемой из копченого красного перца халапеньо.