Площадь природных пожаров в Забайкалье за выходные увеличилась в три раза

ЧИТА, 29 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за прошедшие выходные возросла втрое - с 400 до 1,2 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро понедельника, в регионе действуют семь лесных пожаров на общей площади 382 га, еще пять пожаров локализованы на 218 га. Кроме того, на землях Минобороны РФ действует один лесной пожар на площади 600 га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве.

Огонь тушат 403 человека, в том числе 184 парашютиста-десантника, задействована 61 единица техники.

На прошлой неделе ситуация с лесными пожарами обострилась в нескольких регионах Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области произошли пожары в 10 населенных пунктах. Огонь уничтожил 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, шесть объектов экономики и 15 нежилых строений, в Красноярском крае в результате пожаров погибли три человека.

В Забайкальском крае действует режим, ограничивающих пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.