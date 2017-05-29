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В Приморье водитель сбил трех пешеходов и скрылся с места происшествия

Происшествия
29 мая, 5:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, мая. /ТАСС

В результате ДТП один из пешеходов погиб, еще двое получили ранения

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Автомобиль наехал на пешеходов в Партизанском районе Приморья, в результате один человек погиб, двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Приморскому краю.

"28 мая в дежурную часть МОМВД России "Партизанский" поступило сообщение о наезде на пешеходов в районе 35 км автодороги город Находка - село Лазо - поселок Ольга - поселок городского типа Кавалерово, стоявших на краю проезжей части. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек скончался от полученных травм до прибытия помощи медиков, еще двоим помощь оказана на месте происшествия, после чего назначено амбулаторное лечение.

Полиция уже установила подозреваемого. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Автомобиль нарушителя был найден в городе Партизанск, еще через несколько часов были установлены данные водителя. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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