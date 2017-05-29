Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводка

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ставропольского края приняла решение об эвакуации жителей семи поселений на востоке региона из-за паводка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора края.

"Решение об эвакуации населения в ряде населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставрополья было принято на заседании краевой комиссии по ЧС в 20:00 28 мая - после уточнения прогноза наполнения Отказненского водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий", - говорится в сообщении.

Как пояснил губернатор региона Владимир Владимиров, приток воды в Отказненское водохранилище не падает. "Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации", - отметил Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что для защиты людей от возможной опасности принято решение о начале эвакуации с шести утра населения в селе Отказное, с 10:00 мск - в Зеленокумске. С 12:00 мск и далее по графику - села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное.

Для жителей подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Сотрудники полиции будут осуществлять охрану эвакуированных населенных пунктов. Въезд на их территорию будет разрешен только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.

Всего развернуто более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях Ставропольского края. В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Вооруженных Сил и Росгвардии, волонтеров, в том числе, прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.

В администрации края пояснили, что подъем воды в Отказненском водохранилище вызван увеличением притока из реки Кума вследствие длительных и обильных осадков на территории Ставрополья. Паводковую ситуацию осложнили сильные дожди, прошедшие накануне в ряде районов края, в том числе - в Советском.