Из Краснодарского водохранилища увеличили сброс воды из-за паводка

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Объем ежедневного сброса воды из Краснодарского водохранилища увеличен до 1,2 тыс. кубометров в секунду из-за паводка в регионе, сообщили ТАСС в администрации Краснодара.

"В результате продолжительных обильных осадков и подъема уровня воды в верховьях рек Кубань, Лаба, Белая, Пшиш увеличился приток в Краснодарское водохранилище до 1600 кубометров в секунду. В целях обеспечения безопасной эксплуатации водохранилища сброс воды в реку Кубань установлен в объеме 1200 кубометров в секунду", - сообщили в мэрии краевого центра, отметив, что риска превышения уровня воды в водохранилище нет.

Ранее ТАСС сообщал, что ситуация на водохранилище и уровень воды в реке Кубань в границах краевого центра находятся на контроле. Установленный объем сброса воды является безопасным для Краснодара.

Затяжные дожди 27 мая привели к подтоплению улиц Краснодара. Из-за подъема уровня реки Чамлык 28 мая в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения и 27 придомовых территорий. По данным Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, на данный момент подтопленных территорий на Кубани нет.