Мосгорсуд признал законным обыск в доме обвиняемого в коррупции экс-главы Удмуртии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным проведение обыска в доме обвиняемого в получении взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и изъятие вещественных доказательств, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции признать законным, жалобу адвоката Ларионова отклонить", - огласила решение судья.

Как считает адвокат, следствие провело обыск в доме Соловьева без судебного решения, сославшись на исключительные меры. "Позиция защиты состоит в том, что следствие за два месяца до обыска имело доказательства причастности Соловьева к противоправным действиям, поэтому никаких исключительных обстоятельств для обыска без санкции суда не было", - пояснил Ларионов.

Соловьев 29 мая в письменном заявлении на имя Мосгорсуда отказался от услуг нанятого его дочерью адвоката Ларионова и попросил не оспаривать проведенные в его доме обыски. Адвокат в свою очередь предположил, что свое заявление бывший губернатор мог сделать под давлением.

Сам обвиняемый ранее на заседании Мосгорсуда сказал, что нарушил закон, однако никак не пояснил свою позицию. Адвокат заявляет, что следствие не допускает его к подзащитному, поэтому он лишен возможности разъяснить его позицию.

Экс-губернатор обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере"). По версии следствия, он получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки Кама и Буй в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.