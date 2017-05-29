ВС Карелии подтвердил УДО бывшего функционера "Единой России", устроившего смертельное ДТП

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии оставил в силе решение городского суда Петрозаводска об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя руководителя карельского исполкома "Единой России" Сергея Кучина, который ранее был осужден за ДТП со смертельным исходом.

12 апреля Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство Кучина об УДО, но прокуратура и родители жертвы ДТП с этим не согласились и направили жалобы в Верховный суд республики.

"Рассмотрев апелляционное представление помощника прокурора Петрозаводска, суд постановил: постановление Петрозаводского городского суда от 12 апреля в отношении Кучина оставить без изменений, апелляционное представление, апелляционную жалобу потерпевших - без удовлетворения", - огласила решение судья Елена Власюк.

Авария произошла ночью 13 декабря 2013 года в центре Петрозаводска. Автомобиль Audi Q7, которым в состоянии алкогольного опьянения управлял Кучин, на большой скорости выехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. В иномарке находились три молодых человека, один из них скончался на месте. В феврале 2015 года суд признал Кучина виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", приговорил его к четырем годам колонии-поселения, лишил водительских прав на три года и обязал выплатить родителям погибшего компенсацию морального вреда в 950 тыс. рублей.

В ходе заседания в понедельник Кучин просил оставить решение городского суда в силе, так как он признал вину, а на свободе сможет быстрее расплатиться с семьей жертвы ДТП. Прокурор и потерпевшие требовали оставить заключенного в колонии, так как цель наказания не была достигнута, Кучин лишь частично осознал вину и должен полностью отбыть наказание.