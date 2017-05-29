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Мосгорсуд признал законным арест 23 объектов недвижимости экс-главы Марий Эл

Происшествия
29 мая, 13:33 дата обновления: 29 мая, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Обеспечительный арест был наложен на одну квартиру Жалобу Маркелова в Москве, две квартиры в Йошкар-Оле и две квартиры, принадлежащие его мачехе

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Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест 23 объектов недвижимости экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в размере 235 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты отклонить, постановление суда первой инстанции оставить без изменения", - огласила решение судья.

Обеспечительный арест был наложен на одну квартиру Маркелова в Москве и две квартиры в Йошкар-Оле, а также на две квартиры, принадлежащие его мачехе.

Защита Маркелова просила снять арест с имущества. Адвокат Сергей Севрук заявил в суде, что общая стоимость арестованного имущества превышает миллиард рублей, тогда как сумма предполагаемого ущерба, вменяемого Маркелову, в четыре раза меньше. "Защита не видит основания для наложения ареста на 23 объекта имущества, оформленного в том числе на мачеху Маркелова", - сказал Севрук.

Дело Маркелова

13 апреля стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило ему обвинение в получении взятки, его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется в посредничестве получению взятки. По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от третьего фигуранта дела - учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша - в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Никто из фигурантов дела не признает своей вины. Маркелов ранее в суде заявил, что рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки Кривашом его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное".

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Леонида Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию.

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Борьба с коррупцией Дело экс-главы Марий Эл Коррупционные скандалы
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