Мосгорсуд смягчил на два месяца срок наказания осужденному за угон раритетной "Чайки"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд смягчил приговор одному из осужденных за угон раритетного автомобиля "Чайка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция изменила приговор в отношении Антона Рыжова, снизив ему срок наказания на два месяца, то есть с 3,5 до 3 лет и 4 месяцев. Второй осужденный приговор не обжаловал", - сказала представитель суд.

31 января Савеловский суд Москвы приговорил Рыжова к 3,5 года колонии общего режима и к 2 годам лишения свободы условно Сергея Митрофанова. Кроме того, суд лишил Рыжова права управления автомобилем сроком на три года.

Как установлено судом, Рыжов неправомерно завладел автомобилем "ГАЗ-1402" ("Чайка") стоимостью 1,62 млн рублей, стоящем на балансе Генпрокуратуры, управлял им в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования сотрудника ГИБДД пройти медицинское освидетельствование и пытался скрыться. Митрофанов являлся соучастником преступления, он завел автомобиль без ключа, отсоединив провод от замка зажигания, и также находился в угнанном автомобиле.

5 мая прошлого года сотрудники ДПС остановили в Москве в районе Кожевнической улицы автомобиль "Чайка" за нарушение правил тонировки стекол. Документов, удостоверяющих личность, ни у водителя, ни у пассажира не было, а от прохождения медицинского освидетельствования они отказались. Полицейские хотели отправить автомобиль на спецстоянку, но пассажир самовольно сел за руль машины, заблокировал двери и попытался скрыться.

Оба мужчины были задержаны, выяснилось, что это жители Самарской области, приехавшие в Москву на заработки. Они признаны виновными по ст. 166 ("Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения") и 264.1 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") УК РФ. Свою вину подсудимые признали.