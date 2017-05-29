Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Петербурге отношении женщины-стоматолога, которую подозревают в удалении у пациентки здоровых зубов на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Из материалов дела следует, что в 2014 году подозреваемая ввела в заблуждение местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, в результате чего удалила последней 22 здоровых зуба, установив "мосты", ненадлежащего качества", - сообщает ведомство.

Всего подозреваемая получила от пострадавшей более 800 тыс. рублей, отмечают следователи. Сейчас ведомство проверяет информацию о совершении стоматологом аналогичных преступлений в прошлом. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения", - отметили в главном следственном управлении.