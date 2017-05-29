Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки

Индекс SCFI на транстихоокеанском направлении продолжает снижатьсяТранспорт 29 мая, 14:56
Отопление в Архангельске отключат 31 маяСеверо-Запад 29 мая, 14:49
На серой ветке метро Москвы начал курсировать тематический поезд "Россия - моя история"Общество 29 мая, 14:41
Теннисист Донской не сумел выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 14:40
Кирьяков заявил, что готов к любому решению руководства ФК "Арсенал" по его контрактуСпорт 29 мая, 14:37
Оливер Стоун признался в уважении и симпатии к президенту РФКультура 29 мая, 14:32
Легкоатлетка Сидорова получила визу и выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 29 мая, 14:27
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский искПроисшествия 29 мая, 14:25
Кабмин ужесточает требования к подрядчикам строительных работ по госзаказуЭкономика и бизнес 29 мая, 14:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Петербурге отношении женщины-стоматолога, которую подозревают в удалении у пациентки здоровых зубов на 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Из материалов дела следует, что в 2014 году подозреваемая ввела в заблуждение местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, в результате чего удалила последней 22 здоровых зуба, установив "мосты", ненадлежащего качества", - сообщает ведомство.
Всего подозреваемая получила от пострадавшей более 800 тыс. рублей, отмечают следователи. Сейчас ведомство проверяет информацию о совершении стоматологом аналогичных преступлений в прошлом. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения", - отметили в главном следственном управлении.