Осужденный за госизмену сотрудник ЦНИИмаш Лапыгин попросил о помиловании

Индекс SCFI на транстихоокеанском направлении продолжает снижатьсяТранспорт 29 мая, 14:56
Отопление в Архангельске отключат 31 маяСеверо-Запад 29 мая, 14:49
На серой ветке метро Москвы начал курсировать тематический поезд "Россия - моя история"Общество 29 мая, 14:41
Теннисист Донской не сумел выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 14:40
Кирьяков заявил, что готов к любому решению руководства ФК "Арсенал" по его контрактуСпорт 29 мая, 14:37
Оливер Стоун признался в уважении и симпатии к президенту РФКультура 29 мая, 14:32
Легкоатлетка Сидорова получила визу и выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 29 мая, 14:27
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский искПроисшествия 29 мая, 14:25
Кабмин ужесточает требования к подрядчикам строительных работ по госзаказуЭкономика и бизнес 29 мая, 14:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Осужденный за госизмену сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании.
Об этом ТАСС сообщил его адвокат Василий Процык.
"Лапыгин действительно подал прошение о помиловании еще в марте этого года. Ответа пока нет", - сказал адвокат.
Мосгорсуд 6 сентября 2016 года признал 75-летнего Лапыгина виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Ученый был взят под стражу в зале суда. Следствие обвиняло Лапыгина в передаче за рубеж информации, являющейся государственной тайной. В связи с тем, что материалы дела содержали гриф "секретно", процесс проходил в закрытом режиме.
Позже Верховный суд России утвердил вынесенный приговор. По словам адвоката, Лапыгин не признал себя виновным. "Событие, которое стало поводом к возбуждению уголовного дела, имело место, но состава преступления в нем не было", - отметил он.
В головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш Лапыгин проработал более 40 лет и участвовал, по его словам, в создании практически всех межконтинентальных баллистических ракет и ракетоносителей.