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Осужденный за госизмену сотрудник ЦНИИмаш Лапыгин попросил о помиловании

Происшествия
29 мая, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ученый подал соответствующее прошение президенту РФ

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Осужденный за госизмену сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Василий Процык.

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"Лапыгин действительно подал прошение о помиловании еще в марте этого года. Ответа пока нет", - сказал адвокат.

Мосгорсуд 6 сентября 2016 года признал 75-летнего Лапыгина виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Ученый был взят под стражу в зале суда. Следствие обвиняло Лапыгина в передаче за рубеж информации, являющейся государственной тайной. В связи с тем, что материалы дела содержали гриф "секретно", процесс проходил в закрытом режиме.

Позже Верховный суд России утвердил вынесенный приговор. По словам адвоката, Лапыгин не признал себя виновным. "Событие, которое стало поводом к возбуждению уголовного дела, имело место, но состава преступления в нем не было", - отметил он.

В головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш Лапыгин проработал более 40 лет и участвовал, по его словам, в создании практически всех межконтинентальных баллистических ракет и ракетоносителей.

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