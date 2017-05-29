Пять россиян были задержаны после драки с поляками в Сопоте и уже отпущены

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ВАРШАВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Пятеро граждан России были задержаны после драки с поляками на севере Польши в приморском городе Сопот и уже отпущены на свободу. Об этом сообщили ТАСС в российском консульстве в Гданьске.
"Они уже в Калининградской области. Мы с самого начала занимались этим вопросом, сотрудничали с полицией, чтобы их как можно скорее отпустили. В субботу они покинули Польшу", - сказал генеральный консул РФ в республике Александр Карачевцев. По его словам, молодые люди должны будут заплатить штраф.
По данным издания Polska Times, драка произошла 26 мая. В результате были задержаны пять молодых людей из России, а также поляки - жители Лодзи, Гданьска, Старгарда и Челядзи. В общей сложности в полицейский участок попали девять человек.
Задержанные были проверены на предмет содержания алкоголя в крови. Все были нетрезвыми, утверждает газета.
После допроса восемь человек услышали обвинения в участии в драке, за что, согласно польским законам, может грозить до трех лет лишения свободы. Двоих россиян дополнительно обвинили в избиении.