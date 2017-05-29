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СМИ: истребитель греческих ВВС потерпел крушение

Происшествия
29 мая, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Пилот успешно катапультировался

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Греческий истребитель Mirage 2000 потерпел  крушение в районе греческого архипелага Северные Спорады, его пилот успешно катапультировался. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на представителей ВВС страны.

По их информации, истребитель принимал участие в военных учениях. В качестве наиболее вероятной причины инцидента называются механические неполадки.

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