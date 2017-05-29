СМИ: истребитель греческих ВВС потерпел крушение

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Греческий истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в районе греческого архипелага Северные Спорады, его пилот успешно катапультировался. Об этом сообщила газета Kathimerini со ссылкой на представителей ВВС страны.

По их информации, истребитель принимал участие в военных учениях. В качестве наиболее вероятной причины инцидента называются механические неполадки.