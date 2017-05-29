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Троим жителям Северной Осетии предъявили обвинение в продаже ребенка

Происшествия
29 мая, 15:38 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 29, мая. /ТАСС

В начале апреля одна из обвиняемых вместе со знакомым предложила беременной подруге продать ее будущего ребенка, в роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) предъявил троим жителям Северной Осетии обвинение в продаже ребенка, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК.

"Двум жительницам города Алагир 24 и 35 лет, а также 37-летнему жителю селения Комсомольское Кировского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Совершение сделки в отношении ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале апреля 2017 года одна из обвиняемых вместе со своим знакомым предложила беременной подруге продать ее будущего ребенка. В роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов, которые договорились с посредниками о продаже новорожденного за 330 тыс. рублей. 15 мая текущего года, после родов, обвиняемые передали новорожденного мальчика "бездетной паре", получив часть суммы в размере 100 тыс. рублей. Сразу после этого они были задержаны оперативниками.

По ходатайству следственных органов суд арестовал мать новорожденного, а двоих посредников поместил под домашний арест из-за наличия у них на иждивении малолетних детей.

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