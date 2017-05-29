Суд в Москве признал экстремистской книгу экс-полпреда на Сахалине

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы признал экстремистской книгу бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Лицарева.

"Прокурор Москвы обратился с заявлением в Хорошевский суд о признании книги Гулия экстремистской. Заявление судом было удовлетворено, 26 мая оно вступило в законную силу", - сказала она, отметив, что Министерство юстиции РФ в этот же день внесло книгу в федеральный список экстремистских материалов.

Книга бывшего чиновника, а именно глава под названием "Евреи во власти", стала поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела. Тираж книги составил 500 экземпляров, 50 из которых автор подарил друзьям, еще 400 следователи изъяли из издательства "Алгоритм".

Ранее адвокат Гулия Дагир Хасавов сообщал ТАСС, что комплексная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в книге признаков возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц. При этом, согласно выводам экспертов, в тексте не содержится побуждение к совершению каких-либо действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку.

28 января в аэропорту Домодедово Гулий был снят с самолета, летевшего в Кишинев, а затем задержан. Позже следствие предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Свою вину он не признает. 4 мая Басманный суд вернул дело экс-чиновника в прокуратуру.