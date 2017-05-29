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Вулкан Богослов на Аляске выбросил пепел на высоту более 13 км

Происшествия
29 мая, 16:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Экипажам самолетов рекомендовано не приближаться к району

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НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вулкан Богослов, расположенный на Алеутских островах на территории штата Аляска, выбросил столб пепла на высоту 13,7 км, ученые предупредили представителей авиакомпаний об опасности.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Выброс произошел в воскресенье. В связи с этим Обсерватория штата Аляска временно ввела высший, красный код опасности, означающий, что в воздухе находится облако пепла, затрудняющее видимость для пилотов. Экипажам самолетов было рекомендовано не приближаться к этому району.

К настоящему времени уровень опасности снижен до оранжевого. "Новые выбросы пепла могут произойти в любой момент, пока нет явных сигналов, предвещающих это", - говорится в сообщении обсерватории.

Вулкан Богослов находится на одноименном острове. Ближайший населенный пункт - городок Уналашка - расположен примерно в 100 км от вулкана. Численность жителей там превышает 4,3 тыс. человек.

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