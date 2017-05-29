На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за подъема воды в реках

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. МЧС спрогнозировало подъем уровня воды в реках Краснодарского края.

Экстренное предупреждение об угрозе новых паводков распространила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказского Управления по гидрометеорологии ", в связи с избыточной увлажненностью почвы, повышенным фоном уровней воды... днем 29 мая и до конца суток 30 мая на реке Чамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, местами с достижением опасных отметок", - отмечается в сообщении МЧС.

Спасатели рекомендуют населению принять необходимые меры безопасности. Ранее ТАСС сообщал, что объем ежедневного сброса воды из Краснодарского водохранилища увеличен до 1,2 тыс. кубометров в секунду.

Дождевыми паводками 27 мая подтопило часть улиц Краснодара. Из-за подъема уровня реки Чамлык 28 мая в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения и 27 придомовых территорий. По данным главного управления МЧС по Краснодарскому краю, на данный момент подтопленных территорий на Кубани нет.