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На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за подъема воды в реках

Происшествия
29 мая, 16:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, мая. /ТАСС

МЧС рекомендовало населению принять необходимые меры безопасности

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КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. МЧС спрогнозировало подъем уровня воды в реках Краснодарского края.

Экстренное предупреждение об угрозе новых паводков распространила пресс-служба регионального главка МЧС.

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"По данным ФГБУ "Северо-Кавказского Управления по гидрометеорологии ", в связи с избыточной увлажненностью почвы, повышенным фоном уровней воды... днем 29 мая и до конца суток 30 мая на реке Чамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок, местами с достижением опасных отметок", - отмечается в сообщении МЧС.

Спасатели рекомендуют населению принять необходимые меры безопасности. Ранее ТАСС сообщал, что объем ежедневного сброса воды из Краснодарского водохранилища увеличен до 1,2 тыс. кубометров в секунду.

Дождевыми паводками 27 мая подтопило часть улиц Краснодара. Из-за подъема уровня реки Чамлык 28 мая в станице Михайловской Курганинского района произошло подтопление одного частного домовладения и 27 придомовых территорий. По данным главного управления МЧС по Краснодарскому краю, на данный момент подтопленных территорий на Кубани нет.

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