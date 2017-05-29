Упавшее на пути Филевской линии метро дерево вызвало сбой в движении

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дерево упало на пути столичного метро на Филевской линии у станции "Кунцевская", вызвав увеличение интервалов в движении поездов. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

"16:10 Филевская линия. Увеличены интервалы между Кунцевской и Багратионовской по техническим причинам", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что для входа закрыты станции "Филевский парк" и "Пионерская".

По последним данным, движение на ветке входит в график.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице. "С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве (включая ТиНАО) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.