Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате ураганного ветра в Москве достигло семи человек, почти 70 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По последним данным, в результате падения деревьев и конструкций погибли семь человек", - сказал источник.

По его словам, к врачам обратились 69 пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет, в свою очередь, пока подтвердил гибель шести человек. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"29 мая 2017 года в результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм погибли пять человек", - сказала Иванова.

"Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - сообщила представитель ГСУ. По факту гибели людей проводятся доследственные проверки.

По факту гибели людей следователями подразделений ГСУ СК РФ по Москве проводятся доследственные проверки. "Следователи проводят осмотры мест происшествий, устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она.

Как ранее рассказал ТАСС источник в экстренных службах, ЧП произошли на ВДНХ и Преображенской улице, в Измайловском районе, на Ломоносовском проспекте и около площади Джавахарлала Неру.

Усиленный режим работы экстренных служб

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что все экстренные службы столицы переведены в усиленный режим работы. "Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений, поврежденных павильонов наземного общественного транспорта", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Мосводосток заранее обеспечил расстановку аварийных бригад и спецтехники в местах возможного скопления воды.

Как сообщили ранее ТАСС в экстренных службах города, в результате урагана в некоторых округах Москвы повалены деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили. По словам очевидцев, на Первомайской улице ветер снес детскую площадку и повалил детскую горку. Жители района Печатники рассказали, что порывами ветра разбросало мусорные контейнеры.

За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана.